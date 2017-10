Contra qui es querella la fiscalia? Llistem tots els noms

La Fiscalia General de l'Estat ha presentat aquest dilluns dues querelles per rebel·lió, sedició, malversació i altres connexes contra "els principals responsables de la Generalitat" i del Parlament de Catalunya.

A continuació detallem les persones contra qui es querella la fiscalia dirigida per José Manuel Maza, Fiscal General de l´Estat:

Querella a l'Audiència Nacional



La querella presentada davant l'Audiència Nacional es dirigeix contra tots els que van ser membres del Consell Executiu del Govern de la Generalitat. Tots ells es treben actualment cessats:



L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.

L'exvicepresident i exconseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras.

L'exconseller de Presidència, Jordi Turull.

L'exconseller d'Afers Internacionals, Relacions Institucionals i Transparència Raül Romeva.

L'exconseller de Salut, Antoni Comín.

L'exconseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull.

L'exconsellera de Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa.

L'exconsellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs.

L'exconsellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí.

L'exconseller d'Interior, Joaquim Forn.

L'exconseller de Cultura, Lluís Puig.

L'exconseller de Justícia, Carles Mundó.

L'exconseller d'Empresa i Coneixement i anteriorment de Cultura, Santiago Vila.

L'exconsellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret.

Querella presentada davant el Suprem



La presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Maza demana que se'ls citi a declarar



La Fiscalia demana que se citi els querellats amb "caràcter urgent" per prendre'ls declaració i que els diversos tribunals puguin valorar si cal adoptar mesures cautelars "de caràcter personal, tenint en compte a la gravetat dels fets i els delictes imputats". En cas que no es presentin, el fiscal demana la detenció dels investigats. Així mateix, també demana que s'acumulin a aquesta causa les ja obertes a la sala civil i penal del TSJC contra els membres del Govern de la Generalitat i també contra la Mesa, també dels "testimonis dels particulars" que es considerin rellevants per acreditar els fets exposats a la querella.

Petició de 6,2 milions d'euros de fiança



Maza també demana una fiança de 6.207.450 euros a cadascuna de les querelles com a responsabilitat civil "per assegurar les responsabilitats pecuniàries en què poguessin incórrer".