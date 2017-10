ERC, sobre les eleccions del 21-D: «Trobarem la manera de ser-hi. Les urnes no ens fan por»

El portaveu d´ERC, Sergi Sabrià, ha assegurat aquest dilluns que la seva formació aposta per ·trobar la manera de participar i ser-hi present" a les eleccions del 21 de desembre. Sense aclarir si Esquerra vol presentar-se o no i obrint la porta a tots els possibles escenaris, Sabrià ha cridat a "convertir" unes eleccions "que no estan legítimament convocades" en "una oportunitat per defensar la fràgil república". Amb tot, ha avançat que ERC voldrà prendre aquesta decisió "amb diàleg i conjuntament" amb la resta de partits i entitats independentistes. "Unitat republicana", ho ha definit. De la mateixa manera, el portaveu ha denunciat que aquest dilluns Catalunya ha patit "l´ocupació de les institucions de manera il·legal" amb l´aplicació de l´article 155 de la Constitució i l´ordre de destitució del Govern.