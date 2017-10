De Guindos anima les empreses a tornar la seu social a Catalunya

El ministre d'Economia, Luís de Guindos, ha animat les empreses que s'han endut la seu social a tornar a Catalunya. Segona afirma, l'aplicació del 155 i la convocatòria d'eleccions ha generat una resposta "positiva" dels mercats i ha "tornat a posar a Catalunya en el ritme de creixement dels darrers trimestres". Per això, de Guindos afirma que "no hi ha cap motiu" ni per al boicot de productes ni per a la sortida de dipòsits i entén que s'ha "recuperat l'entorn de tranquil·litat i normalitat" i que no hi ha d'haver més empreses que canviïn la seu social. També ha reconegut que la crisi catalana no es deixarà notar en el PIB del quart trimestre pel que fa a les dades estatals, però que sí afectarà els càlculs a nivell de Catalunya. A més, el ministre afirma que ja s'han establert els primers contactes amb alts càrrecs de la Generalitat i que no hi ha hagut cap incidència.

El ministre d'Economia ha comparegut per valorar les dades del tercer trimestre del PIB i ha assegurat que la crisi política catalana no generarà efectes en les dades econòmiques espanyoles del quart trimestres, però sí en les dades catalanes. "Les dades garanteixen que la projecció anual del creixement del 3,1% es compliran", ha valorat el ministre, que afegeix que "no es nota cap efecte important" en els ritmes de creixement del global de l'Estat. Ara bé, de Guindos ha apuntat que sí es poden preveure afectacions a l'economia catalana.



Els efectes del 155 a l'economia

El ministre també ha defensat que l'aplicació de les mesures del 155 i la convocatòria electoral anunciada pel president espanyol, Mariano Rajoy, el passat divendres han fet que els mercats reaccionin de manera positiva. "S'ha posat de manifest que la tornada a la legalitat i la convocatòria d'eleccions ha generat una reacció molt positiva als mercats que està compensant la caiguda de divendres", ha posat de manifest.

Per això, el ministre entén que no hi ha motius perquè continuï el degoteig d'empreses que canvien la seu social fora de Catalunya. De Guindos fa un pas més i anima les empreses a tornar i argumenta que existeix ja un "entorn de tranquil·litat que garanteix l'aplicació de la legalitat en un període d'eleccions en un termini molt curt". A més, apunta que no hi ha "cap motiu" ni per parlar de boicot de productes ni tampoc per a la retirada de dipòsits.

D'altra banda, ha afirmat que ja han començat els contactes amb els alts càrrecs del ministeri amb els de la conselleria que pertoca a De Guindos segons l'aplicació del 155. Ha assenyalat que no hi ha hagut "cap incident" i s'ha mostrat convençut que els funcionaris acataran totes les mesures. "Estic convençut que hi haurà col·laboració per la professionalitat dels funcionaris de la Generalitat", ha destacat.

El ministre ha negat que el 155 sigui una "intervenció" de la Generalitat i l'autogovern i ha assegurat que es tracta d'una "actuació necessària per retornar a la legalitat i al marc constitucional i anar a eleccions".