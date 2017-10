Junqueras: «El 21D hi haurà unes eleccions que seran una oportunitat per fer sentir la nostra veu»

Oriol Junqueras ha estat entrevistat aquest vespre a TV3 i ha afirmat que les eleccions del proper 21 de desembre són "una oportunitat" per als partits independentistes. El líder d'ERC ha afirmat que no pot donar informació sobre Puigdemont, ja que ell mateix s'explicarà demà des de Brusel·les.

Junqueras ha dit que els catalans "som els campions de la democràcia, a demòcrates no ens guanyarà ningú", per aquest motiu, "El 21D hi haurà unes eleccions que seran una oportunitat més per fer sentir la nostra veu".

Sobre el cessament d'ell mateix i de tot el Govern català per part de l'estat espanyol, Junqueras ha dit que "són els ciutadans els que nomenen els governs, no són decrets qui els cessen".