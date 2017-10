Londres convida per carta els ciutadans de la UE sense recursos a marxar del país

El Ministeri d'Interior del Regne Unit ha convidat per carta els ciutadans de la Unió Europea (UE) sense recursos a abandonar el país per evitar quedar en la «indigència», segons va revelar el diari The Observer. El diari va divulgar una missiva rebuda per un ciutadà romanès al qual el Govern recomana que consideri traslladar-se a un altre país del bloc comunitari.

Aquest ciutadà, que actualment es troba en un centre de detenció, havia demanat tenir accés a un habitatge d'emergència per poder accedir a la llibertat condicional, una petició que va ser rebutjada. «Vostè podria evitar caure en la indigència si torna a Romania o a un altre estat membre de la UE, on podrà gaudir de l'accés a tots els drets de la Convenció Europea de Drets Humans sense interferències», assenyalava la carta.



Ciutadans deportats

Segons va assenyalar el diari britànic, el Regne Unit va deportar 5.301 ciutadans comunitaris en els dotze mesos previs al mes de juny d'aquest any, el nombre màxim des que van començar els registres.

La directora de l'organització d'assessorament legal Bail for Immigration Detainees (BID), Celia Clarke, va criticar el fet que «els funcionaris britànics actuïn d'aquesta manera ara», quan el Regne Unit encara no ha abandonat la Unió Europea i està desenvolupant el procés negociador amb Brussel·les.