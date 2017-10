Maza compareix a les 12.30h per anunciar les querelles contra el Govern i la Mesa del Parlament

El fiscal general de l'Estat, José Manuel , compareixerà a les 12.30h des de la seu de la fiscalia per anunciar les querelles contra el president del Govern, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, la resta de consellers i també contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la resta dels membres de la Mesa. Divendres, quan es va aprovar al Parlament la declaració de la República catalana, la fiscalia ja va anunciar que emprendria accions el dilluns i va apuntar que seria contra tots aquells que haguessin permès la votació i els que hi haguessin participat. Previsiblement, les querelles seran per rebel·lió (un delicte penat amb fins a 30 anys de presó) però està obert que puguin ser per sedició. En el cas de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres de la Mesa, les querelles es presentarien al Suprem. Tot i la dissolució del Parlament divendres per part del president espanyol, Mariano Rajoy, mantenen l'aforament perquè són membres de la Diputació Permanent. En canvi, la querella contra Puigdemont i el Govern anirien per la via de l'Audiència Nacional.