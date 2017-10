Maza presentarà avui les querelles contra Carles Puigdemont i Carme Forcadell

La Fiscalia General de l´Estat preveu presentar aquest dilluns querelles al a l´Audiència Nacional i al Tribunal Suprem contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i tot el seu govern, d´una banda, i contra Carmen Forcadell i els membres de la presidenta del Parlament que van tramitar la votació de la declaració d´independència, de l´altra. Previsiblement ho farà per delictes de rebel·lió, penat amb fins a 30 anys de presó, tot i que està obert que ho pugui fer per sedició.

Les querelles ja estan redactades des de fa més d´una setmana, quan fonts de la Fiscalia van advertir que tenien preparades "per si es portés a terme una declaració d´independència" com la de divendres. El Govern i la Mesa ja tenen causes obertes al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per delictes com el de desobediència, prevaricació o malversació de fons públics.

Fonts de la Fiscalia General de l´Estat ja van apuntar divendres que seria aquest dilluns quan es presentarien les querelles per la declaració d´independència.

Afectaran previsiblement el president de la Generalitat i tot el seu govern, així com la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres de la Mesa que van donar suport a la tramitació de la declaració d´independència: Lluís Ginó, Anna Simó i Ramona Barrufet.

Diversos mitjans han apuntat aquest dilluns que la querella contra Forcadell i la resta de membres del Parlament aforats es presentaran al Tribunal Suprem, mentre que Puigdemont i el seu govern –que divendres haurien perdut la condició d´aforats en aplicació del 155- quedarien a mans de l´Audiència Nacional, que és el tribunal que té les competències per jutjar delictes de rebel·lió. Amb tot, la Fiscalia podria no demanar la detenció immediata de cap dels querellats.

Ja abans de la votació de divendres al Parlament, la Fiscalia va remarcar que actuarà contra "tots aquells que hagin participat en els fets" i fa uns dies va confirmar que estava preparant una querella pel delicte de rebel·lió si es declarava la independència al Parlament, tot i que fonts del ministeri públic no confirmaven aquest divendres per quin delicte es prendrien accions.

El delicte de rebel·lió preveu penes de presó de fins a 30 anys i la setmana passada fonts de la Fiscalia General de l'Estat van explicar que la querella estava pràcticament redactada "per si es portés a terme una declaració d'independència".