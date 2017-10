El PP considera un «una mostra de desesperació» que Puigdemont sigui a Brussel·les

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha considerat un "despropòsit i una mostra de desesperació" que Carles Puigdemont i alguns consellers siguin a Brussel·les, segons publiquen diversos mitjans i ha avançat 'La Sexta'.

Una notícia, ha dit Maillo, "que sembla que està confirmada". El popular ha constatat que es tracta "d'una mostra de la més absoluta desesperació". "Que vagi a Brussel·les, seu de les institucions europees, on un dels grans valors és la defensa de l'estat de dret, de la legalitat, dels valors constitucionals, és una contradicció en si mateixa. Per això que es quedi a casa", ha dit després de l'executiva del PP. També ha aprofitat per descartar una coalició amb PSC i Cs de cara al 21-D i ha constatat que els que han quedat "descol·locats" amb les eleccions són els independentistes.

Martínez-Maillo ha reivindicat l'actuació del PP i de Mariano Rajoy en la crisi catalana, aplicant el 155 "de manera exquisida en els temps i en els formes". "Estem aconseguit retornar la legalitat a Catalunya sense intervenir l'autonomia, sinó recuperant les institucions per al conjunt dels ciutadans", ha argumentat.

Ha recordat que alguns demanaven l'aplicació del 155 "de manera apressada o de manera invasiva", mentre que altres apostaven "per no fer res i dialogar". Al seu parer, Rajoy "va fer el que havia de fer en el moment que ho havia de fer, i el 155 s'està aplicant amb exquisit respecte, amb prudència i mesura, però amb fermesa i també amb eficàcia".

De cara a les eleccions del 21 de desembre, ha explicat que el PP s'hi bolcarà per donar suport a Xavier Garcia Albiol i ha descartat aliances preelectorals amb Cs i PSC. "Anem com un valor segur i fiable", ha resumit. Pel que fa als pactes postelectorals, ha considerat que és molt d'hora per parlar d'aquesta qüestió.

Els qui han quedat "completament descol·locats" són els independentistes, que estan "desconcertats perquè ara tindran unes urnes de veritat, no del tot a 100".

Sobre la querella de la fiscalia general de l'Estat contra Govern i part de la mesa del Parlament, ha mostrat "respecte absolut" per a l'acció de la justícia i ha reivindicat la separació de poders. "Quan el fiscal pren decisions és perquè té arguments sòlids i jurídics per fer-ho, i al final decideixen els jutges", ha dit.

En preguntar-li si els diputats independentistes han de mantenir els seus escons al Congrés, ha opinat que haurien de marxar, però si no ho fan "és perquè saben que no han triomfat les seves tesis i implícitament reconeixen la legalitat constitucional".