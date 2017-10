Puigdemont i cinc consellers són a Bèlgica

Carles Puigdemont es troba a Brussel·les, segons han confirmat fonts del Govern, acompanyat de cinc consellers del Govern. El viatge s'ha confirmat amb prou feines una hora després que el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, anunciés la presentació d'una querella davant l'Audiència Nacional per rebel·lió, sedició i malversació contra ell i la resta del Govern, així com una altra querella davant el Tribunal Suprem contra la Mesa del Parlament.



Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Antoni Comín, Dolors Bassa i Meritxell Serret són els consellers que han marxat a Brusel·les amb Carles Puigdemont. Segons el periodista de TV3 Xavi Coral, es troben en un «entorn discret i segur». Segons fonts de la Generalitat, demà realitzaran una compareixença conjunta des de Bèlgica.





Puigdemont està a Brussel.les "en un entorn discret i segur" confirmen fonts de la Generalitat. L´acompanyen alguns consellers. Parlarà demà — Xavi Coral (@xavicoral) 30 d´octubre de 2017

El president de Flandes diu que no es reunirà amb Puigdemont

Llach dóna per fet l'exili de Puigdemont com "denúncia" contra Espanya

El MHP de la República exiliat és una denúncia contra Ñ davant dels estaments europeus, internacionals i ens serva la dignitat de l'1 Oct. — Lluís Llach (@lluis_llach) 30 d´octubre de 2017

Aquest mateix matí Puigdemont ha publicat a la xarxa Instagram dues fotos fetes des d'un pati interior del Palau de la Generalitat, tot i que no aclaria si les fotografies han estat preses avui o van ser captades amb anterioritat.Les fonts consultades no han explicat quin és l'objectiu d'aquest viatge, si bé ahir el secretari d'Estat belga de Migració i Asil,. Una possibilitat de la qual de seguida es va desmarcar el primer ministre belga, Charles Michel, qui va assegurar que l'asil per a l'expresident català "no està en absolut en l'ordre del dia del seu Govern".El president de la regió belga de Flandes, el nacionalista flamenc, no es reunirà amb l'expresident català Carles Puigdemont, que és a Brussel·les, han dit fonts del seu partit, la N-VA."No té cap reunió amb el nostre ministre president", han assegurat aquestes fonts, que han afegit que els dos polítics no han mantingut contactes anteriorment.De la seva banda, el diputat de Junts pel Sí (JxSí),, ha donat avui per fet l'"exili" de Carles Puigdemont -a qui ha presentat com a president de la "república" catalana-, com "denúncia" contra Espanya davant la comunitat internacional.També des del seu compte a Twitter, Llach ha afirmat literalment: "El MHP (Molt Honorable President) de la República exiliat és una denúncia contra Ñ davant dels estaments europeus, internacionals i ens guarda intacta ('ens serva') la dignitat de l'1 d'octubre".