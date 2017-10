Albiol, candidat del PPC a les eleccions del 21 de desembre

El Comitè Electoral Nacional del Partit Popular ha designat, a proposta dels òrgans competents de Catalunya, Xavier García Albiol com a candidat del PP a les eleccions autonòmiques del 21 de desembre. La designació s'ha fet per unanimitat.

El Comitè Electoral es va escollir en el transcurs de la reunió del Comitè Executiu Nacional, celebrada aquest dilluns. El presideix Alicia Sánchez Camacho, que té com a secretària María Jesús Bonilla, com a membre de Noves Generacions Diana Pérez Fernández i com a vocals Jose Miguel Castillo, Ramiro Ruiz Medrano, Gustavo Alcalde, Mario Mingo, Luis Partida i Javier Gómez Darmendrail.