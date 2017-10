Diversos morts en un atac terrorista a Nova York

Diverses persones han mort durant un atropellament massiu i posterior tiroteig a la ciutat de Nova York, segons informen mitjans locals. "Estem responent a denúncies de diversos trets al Baix Manhattan", ha confirmat el departament de policia mitjançant el seu compte de Twitter. Passats uns minuts, les autoritats han confirmat que investigaven els fets com un atac terrorista.



Els trets han començat a la cruïlla de West Street i Chambers Street, segons han relatat diversos testimonis al diari local Daily News.



Fonts dels serveis d'emergències citades pel canal News 1 parlaven de quatre morts en el tiroteig, si bé The New York Times parla de "diverses persones mortes" citant autoritats.





BREAKING: Reports of multiple people shot in lower Manhattan. @NYTMetro will be following here: https://t.co/J8O2pDfYNQ — Nick Corasaniti (@NYTnickc) 31 d´octubre de 2017

A més, diverses persones han hagut de ser traslladades a l'hospital Bellevue per ser atesos per ferides de bala, segons el diari New York Post. Un portaveu de la policia ha confirmat que el presumpte responsable dels trets ja ha estat detingut i es troba sota custòdia policial.La zona, molt propera al memorial de l'11-S, ha estat acordonada per les forces de seguretat, segons imatges difoses en directe per les televisions locals. L'alcalde de la ciutat, Bill de Blasio, ha estat informat del que ha passat i es trasllada a hores d'ara al lloc, segons el seu portaveu, Eric Phillips.