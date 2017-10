Arrimadas vol el suport previ de PSC i PP a la llista més votada

La líder de Ciutadans de Catalunya, Inés Arrimadas, es va dirigir als partits unionistes, especialment al PP i al PSC, perquè s'adhereixin a un acord «previ» al 21-D pel qual es comprometin a donar suport a la llista més votada en els comicis.



També ho va demanar al partit de Pablo Iglesias, encara que en aquest moment «els senyors de Podem a Catalunya estan al mateix lloc que estaven, al costat de Puigdemont, Junqueras i Forcadell», va dir en una roda de premsa a la seu d'Alcalá després de la reunió de l'executiva permanent de Ciutadans.



Una reunió en la qual, entre altres coses, es va constituir el comitè electoral per a la campanya de les eleccions del 21 de desembre, amb la qual cosa Ciutadans –va assenyalar– es posa en marxa per «sortir a guanyar» en una cita electoral que Arrimadas considera «crucial i històrica» per a Catalunya.



Creu que el 21-D hi ha una oportunitat «d'or» per derrotar el nacionalisme per primer cop a Catalunya, i va assegurar que ho posen en relleu les enquestes que estan apareixent, però va insistir que només serà possible vèncer els independentistes si la resta de forces constitucionalistes «són capaces de sumar».



«Ens juguem el futur no només de Catalunya sinó de la resta d'Espanya», va subratllar Arrimadas, convençuda d'estar a punt per assumir «el timó» de la Generalitat.



Arrimadas, que va guanyar per una majoria aclaparadora les primàries de maig passat per ser candidata a la Generalitat, va insistir en la idea que els partits unionistes haurien, almenys, d'aclarir a quina candidatura donaran suport després del 21-D perquè els seus votants sàpiguen a què atenir-se. És una qüestió que encara no ha parlat ni amb el PP ni amb els socialistes catalans, però si que li sembla important saber, per exemple, si el PSC té previst fer algun tripartit amb ERC.