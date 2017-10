Boya: «La república no es podia fer efectiva, hi havia coses que no s'havien ni muntat»

La fins ara diputada de la CUP Mireia Boya ha criticat d'entrada la intervenció del president Carles Puigdemont des de Brussel·les: "Constatem que no s'havia preparat tot, i avui ha estat un reconeixement públic que la república no es podia fer efectiva des de la institucionalitat, perquè hi havia coses que no s'havien ni muntat", ha assegurat la cupaire en una entrevista aquest dimarts al migdia a Catalunya Ràdio.

Per contra, Boya ha aplaudit "l'acte de dignitat" de Puigdemont en referir-se al "govern legítim de Catalunya", una tesi que la CUP defensa des del ple del 27-O. També comparteixen amb Puigdemont la crítica a la "manca de garanties a la justícia de l'estat espanyol" i ha traslladat el seu suport al Govern cessat, als membres de la Mesa del Parlament i als líders de l'ANC i Òmnium Cultural. De cara a les eleccions del 21-D, Boya ha insistit que està en mans de la militància cupaire decidir si concorren a les eleccions però ha preguntat a qui avala el "relat de plebiscit contra el 155" quins són els plans per l'endemà: "I el 22-D què hi ha?".

Després que els cupaires demanessin "transparència i determinació" en roda de premsa aquest dimarts a l'executiu cessat, Boya ha assegurat: "Ho ha mig fet avui".

"El 155 ha de ser inaplicable; no acatem", ha insistit la cupaire.