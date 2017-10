La campanya electoral peral 21-D començarà el 5 de desembre

La campanya electoral per als comicis del 21 de desembre començarà el proper 5 de desembre i s'allargarà fins al dia 19 ,mentre que l'endemà, el 20 de desembre serà la jornada de reflexió.



Pel que fa a la resta de terminis, els partits que vulguin presentar-se a les eleccions podran inscriure's fins al 17 de novembre davant la Junta Electoral, segons la Llei Orgànica del Règim Electoral (LOREG), la que regeix aquesta convocatòria. En el cas de les coalicions, el registre s'ha de fer abans del 7 de novembre.



Atès que Catalunya no té una llei electoral pròpia es regeix per la LOREG, i el procés de comicis haurà de ser supervisat per la Junta Electoral Central (JEC), renovada recentment amb nous nomenaments.



El cens que s'utilitzarà serà el tancat l'1 d'agost passat, en virtut de l'article 39 d'aquesta llei, que diu que per a cada elecció el cens electoral vigent serà el tancat el dia primer del segon mes anterior a la convocatòria. La LOREG és molt estricta respecte als terminis i procediments que han de complir tant els partits i coalicions que volen concórrer a les urnes, com les administracions públiques que han de garantir el bon desenvolupament del procés fins a la constitució del nou parlament.