Puigdemont nega haver demanat asil a Bèlgica, però no concreta quan tornarà a Catalunya

Carles Puigdemont no té previst demanar asil polític a Bèlgica, però tampoc tornarà, de moment, a Catalunya perquè considera que «l'Estat ha engegat una ofensiva altament agressiva» en contra del govern cessat per l'article 155 i que la justícia espanyola és «parcial». Així ho ha anunciat en una compareixença aquest dimarts al migdia a Brussel·les davant representants de la premsa internacional al Press Club Brussels.



Acompanyat per cinc dels seus consellers (Toni Comín, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borràs i Meritxell Serret), Puigdemont ha fet un discurs en català i francès. En ell, ha volgut deixar clar que no «No sóc aquí per demanar asil polític, sóc aquí perquè Brussel·les és el cor d'Europa», i ha afegit que «volem fer evident el problema català i denunciar la parcialitat de la justícia espanyola i la seva persecució de les idees polítiques i el greu dèficit democràtic de l'Estat espanyol».



Puigdemont, que ha reiterar que es continua considerant el president de Catalunya, no ha fixat una data per tornar. Ho farà, diu, «immediatament» si l'Estat li assegurés un judici «independent i amb separació de poders».





Les eleccions del 21-D són un «repte democràtic»

12.48 h - Reunió al Parlament per seguir la compareixença de Puigdmemont

12.33 h - Rull: «Hi ha una distribució, membres del Govern; tot està parlat i perfectament pautat»

11.55 h - Primeres imatges de Puigdemont a Brussel·les

11.46 h - Una compareixença per explicar els motius de la visita a Bèlgica

11.37 h - Màxima expectació a Brussel·les

11.26 h - Dastis veuria «sorprenent» que Bèlgica concedís asil a Puigdemont

Durant el discurs, el Molt Honorable també s'ha referit als comicis autonòmics del 21 de desembre. «, ha afirmat, per dir a continuació que «otant es resolen els problemes, no empresonant polítics o violentant funcionaris».I ha llançat un missatge al Govern espanyol amb Europa de testimoni: «Nosaltres respectarem el resultat de les eleccions del 21 de desembre com ho hem fet sempre.Respectarà el resultat? Si no hi ha un clar compromís per part de l'Estat significarà que hi ha dos tipus de votants».A continuació, recollim el minut a minut amb les reaccions a la compareixença de Puigdemont:El vicepresidentcessats per l'article 155 es reuneixen aquest migdia al Parlament per seguir la compareixença del president Carles Puigdemont des de Brussel·les. Els consellers han començat a arribar a la cambra catalana quan faltaven pocs minuts de les 12 h del migdia i s'han dirigit a la zona dels despatxos de JxSí. Hi han entrat, almenysEn la roda de premsa, Puigdemont, acompanyat d'alguns dels consellers, haurà d'aclarir si té la voluntat de demanar asil polític i el motiu pel qual estan a la capital de Bèlgica. Aquest dilluns ha transcendit que el president s'ha posat en contacte amb un advocat flamenc especialitzat amb drets humans.Josep Rull, un dels consellers cessats pel govern espanyol en virtut de l'article 155, ha aportat llum al perquè hi ha part del Govern a Bèlgica i l'altra a Catalunya . Hi ha hagut una "distribució" de consellers, diu: "Tot està parlat i perfectament pautat". Rull ha apuntat que cal "internacionalitzar" el procés i deixar clar que la querella plantejada pel fiscal general de l'Estat està presentada "en termes clarament ideològics".Les primeres imatges de Puigdemont a Bèlgica, on se'l veu acompanyat de l'empresari i exregidor de CiU a Girona, Jami Matamala, les ha recollit en un vídeo el corresponsal a Brussel·les d'Expansión.Són imatges preses a la porta de la seu de l'European Free Alliance, el partit europeu on està integrat ERC.Durant la roda de premsa, Puigdemont farà una explicació sobre els motius pels quals són a la capital europea i com està la situació ara mateix. Comptarà amb la presència dels eurodiputats catalans(PDECAT),(ERC) iJuan Sanhermelando, periodista d'El Espanyol ha piulat una foto de la sala on Puigdemont ha de comparèixer, plena ja una hora abans de començar l'acte.El lloc no s'ha confirmat fins les 11 del matí, i ha estat via Twitter.El ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis , diu que seria "sorprenent" que Bèlgica concedís asil polític al president Puigdemont "en unes circumstàncies com l'actual", després que aquest dilluns es fes públic que tant el president com cinc consellers es troben en aquest país europeu. En una entrevista a la Cadena SER, el ministre d'Exteriors ha comentat que aquest dilluns va contactar amb el seu homòleg belga pels "rumors que circulaven" i que aquest es va posar a la seva disposició. Sobre la reacció del govern espanyol si Puigdemont acaba demanant asil, Dastis ha apuntat a un "ja veurem" i ha dit que contactarien amb l'executiu belga, tot i que la decisió, ha recordat, la prenen els jutges.