EN DIRECTE | La compareixença de Puigdemont serà a les 12.30 h des d'un club de premsa de Brussel·les

Carles Puigdemont farà una compareixença aquest dimarts a les 12.30h en un dels centres de premsa de Brussel·les, el Press Club Brussels. Puigdemont estarà acompanyat per cinc dels seus consellers, que també han viatjat a la capital europea: Toni Comín, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borràs i Meritxell Serret. Tot són a Brussel·les des d'aquets dilluns. Segueix en directe a través de Regió7 el més destacat de la compareixença i les reaccions posteriors.





11.46 h - Una compareixença per explicar els motius de la visita a Bèlgica

11.37 h - Màxima expectació a Brussel·les

La sala donde va a hablar Puigdemont está ya a tope una hora antes de su rueda de prensa @elespanolcom pic.twitter.com/UzOIwBDojZ — Juan Sanhermelando (@jsanhermelando) 31 de octubre de 2017

11.26 h - Dastis veuria «sorprenent» que Bèlgica concedís asil a Puigdemont

Durant la roda de premsa, Puigdemont farà una explicació sobre els motius pels quals són a la capital europea i com està la situació ara mateix. Comptarà amb la presència dels eurodiputats catalans(PDECAT),(ERC) iJuan Sanhermelando, periodista d'El Espanyol ha piulat una foto de la sala on Puigdemont ha de comparèixer, plena ja una hora abans de començar l'acte.El lloc no s'ha confirmat fins les 11 del matí, i ha estat via Twitter.El ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, diu que seria "sorprenent" que Bèlgica concedís asil polític al president Puigdemont "en unes circumstàncies com l'actual", després que aquest dilluns es fes públic que tant el president com cinc consellers es troben en aquest país europeu. En una entrevista a la Cadena SER, el ministre d'Exteriors ha comentat que aquest dilluns va contactar amb el seu homòleg belga pels "rumors que circulaven" i que aquest es va posar a la seva disposició. Sobre la reacció del govern espanyol si Puigdemont acaba demanant asil, Dastis ha apuntat a un "ja veurem" i ha dit que contactarien amb l'executiu belga, tot i que la decisió, ha recordat, la prenen els jutges.