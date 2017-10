Dues persones mortes i tres d'ingressades per un brot de legionel·losi a Llinars

Dues persones han mort i tres més han hagut de ser ingressades com a conseqüència d'un brot de legionel·losi a Llinars del Vallès (Vallès Oriental), segona ha informat el Departament de Salut. L´Agència de Salut Pública de Catalunya, conjuntament amb l´Ajuntament de Llinars del Vallès, està investigant l'origen d'aquest brot de legionel·losi que s´ha produït els darrers dies al municipi de Llinars del Vallès. Les víctimes són dues persones d´edat avançada i amb patologia de base prèvia greu. Els afectats són tres homes i dues dones, la majoria d´edat avançada, i van iniciar símptomes entre el 15 i el 28 d´octubre.

Segons ha indicat el Departament de Salut, tant la investigació ambiental com l´epidemiològica es van iniciar el mateix dia de la notificació dels malalts. Es va recollir la informació clínica i epidemiològica necessària per delimitar on s´han pogut contagiar els malalts i es van inspeccionar les instal·lacions de risc, com instal·lacions industrials de torres de refrigeració d´aigua, i recollida de mostres d´aigua d´aquestes instal·lacions per analitzar.

Així mateix, s´ha ordenat netejar i desinfectar els circuits implicats en la investigació dels quals s´han recollit mostres, a l'espera d'obtenir resultats analítics que orientin sobre l´origen del brot.

Paral·lelament, l´Ajuntament ha deixat sense activitat elements que faciliten l´aspersió important d´aigua, com fonts ornamentals, regs i vehicles de neteja viària.

Segons el Departament, a data d´avui no es pot descartar que puguin aparèixer més afectats en els propers dies, ja que el període d´incubació de la malaltia pot ser fins a catorze dies.

Des de l´Agència Pública de Salut es continua amb la investigació del brot i s´han reforçat tant les activitats de vigilància epidemiològica com d´investigació ambiental, i s´ha informat a tots els centres sanitaris de la zona, mentre es resta a l´espera dels resultats de les analítiques practicades a les instal·lacions amb possible implicació.

La legionel·losi es contagia per inhalació d´aigua polvoritzada o aerosols, i no es transmet d´una persona a una altra. Les persones que tenen més risc són les fumadores, les que pateixen malalties cròniques que afectin al sistema immunitari, i les d´edat avançada.