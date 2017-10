La Fiscalia es querella contra Puigdemont, el Govern, Forcadell i la mesa per rebel·lió

La Fiscalia es va querellar ahir a l'Audiència Nacional contra el fins ara president català Carles Puigdemont i 13 exconsellers del Govern per rebel·lió, sedició i malversació i va dirigir una segona querella per aquests mateixos delictes al Suprem contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i cinc membres de la mesa que van tramitar la declaració d'independència.



En sengles escrits, el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, demana que els querellats dipositin una fiança solidària de 6,2 milions d'euros en concepte de responsabilitat civil, i insta la citació «urgent» dels vint querellats i, en cas d'incompareixença, la seva «immediata detenció». En les querelles, Maza fa un detallat relat dels fets presumptament delictius del Govern des de novembre del 2015 –quan el Parlament va aprovar l'inici del procés sobiranista– fins a l'actualitat i desglossa les declaracions públiques dels membres de la Generalitat per donar suport a les seves acusacions.



Als querellats els acusa d'encoratjar «una insurrecció» i «un aixecament violent» amb la finalitat de celebrar el referèndum i consagrar la independència, cosa que, segons el seu parer, constitueix un delicte de rebel·lió –penat amb fins a 30 anys de presó–, que no exigeix que s'esgrimeixin armes, ni combat, ni actes de violència greus, «o almenys de sedició», castigat amb un màxim de 15 anys. Per a la Fiscalia, la resolució dels querellats de cometre el delicte va ser «ferma», ja que «van procurar la mobilització social, el suport de la policia autonòmica, el control del pressupost necessari i la utilització de vies violentes per impedir l'oposició per part de les forces de l'ordre públic».



Maza assegura que els querellats no buscaven només el suport ciutadà per portar a terme el seu projecte independentista, sinó que, a través de les entitats sobiranistes –principalment l'ANC i Òmnium–, van fer crides a la mobilització popular «com a mitjà intimidatori i violent per aconseguir el fi secessionista». Creu, a més, que els denunciats «sabien que en un eventual referèndum il·legal només hi participarien, majoritàriament, els ciutadans partidaris de la independència de Catalu-nya» i van utilitzar «la força intimidatòria i violenta dels sectors independentistes de la població».



Per als seus fins, relata, van tenir l'ajuda de personatges públics com Julian Assange i Yoko Ono, la col·laboració dels quals, diu la Fiscalia, no va ser espontània, i també amb un lobby nord-americà que va treballar «per impulsar la imatge del Govern», uns serveis pels quals es van pagar 60.000 euros. Amb la declaració d'independència, adverteix, a més, la Fiscalia, Puigdemont assumiria en «exclusiva» el comandament dels Mossos d'Esquadra, cosa que «suposa implícitament la potencial utilització de l'esmentada força armada contra els qui intentin fer efectiva la vigència de la Constitució espanyola a Catalunya».



Les querelles també detallen escenes de violència que es van viure als col·legis amb la intervenció de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil l'1-O, quan els membres destituïts del Govern català eren «plenament conscients» que la «multitud protagonitzaria, com així va ocórrer, actes de violència material i física». De fet, afirma el fiscal, que els querellats van invitar «determinats comandaments dels Mossos d'Esquadra» a facilitar la celebració del referèndum i descriu la inacció d'aquell dia dels agents autonòmics, que en alguns casos van arribar a increpar les forces de seguretat estatals. «La consigna repetida des del Govern, els grups parlamentaris independentistes i les entitats sobiranistes, de la 'resistència pacífica' no era sinó un eufemisme del que en realitat consistia en una incitació [...] perquè s'oposessin i fessin front davant de l'actuació dels agents», diu Maza sobre l'1-O.



Els fets descrits en les querelles arriben fins a dissabte passat, quan Puigdemont va fer unes declaracions des de la seu de la Generalitat de Girona en les quals «s'advoca per unes competències i una legitimació de la qual manca, i evidencia la seva voluntat de seguir actuant com a màxim responsable de la Generalitat».



Entre els querellats, en aquest cas davant el Tribunal Suprem perquè molts són aforats, figuren Forcadell i cinc membres de la mesa del Parlament, els de JxS i CSQP que van votar a favor del procés per tramitar lleis que «només podia celebrar-se per la força –insisteix– de la multitud mobilitzada».



En el cas de Forcadell, Maza afirma que va fer «taula rasa dels drets dels diputats dissidents» i va permetre l'aprovació de la Llei de referèndum «sense possibilitat de debat» per «donar una falsa aparença de legalitat a aquest procés, de facto, de demolició de l'ordenament constitucional».