Forcadell dóna el Parlament per dissolt

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va donar per desconvocada la reunió de la mesa prevista per a avui en considerar que la convocatòria queda «sense efectes» per la dissolució de la cambra anunciada pel president espanyol, Mariano Rajoy. Així ho van confirmar fonts parlamentàries després que ahir al matí Forcadell acudís al Parlament i escrivís a Twitter un concís missatge: «Seguim treballant». A primera hora, la secretària primera de la cambra, Anna Simó (ERC), havia dit a TV3 que aprofitarien per «preparar» la reunió de la mesa habitual dels dimarts per «analitzar» la situació creada amb l'aplicació del 155. No obstant això, segons fonts parlamentàries, finalment es va constatar que, atès que el Parlament «està dissolt» per decisió del Govern central, la convocatòria de reunió de la mesa per a avui quedava «sense efectes». Segons les fonts, Forcadell seguirà sent formalment la presidenta del Parlament fins a la sessió constitutiva de la nova legislatura.