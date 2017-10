Forn i Bassa arriben a Barcelona entre insults

El conseller d'Interior i la consellera de Treball cessats, Joaquim Forn i Dolors Bassa, han arribat aquest dimarts a la nit a Barcelona des de Brussel·les, on havien acompanyat al migdia al president cessat Carles Puigdemont en la seva roda de premsa. Han viatjat amb avió i han arribat poc després de les 23.00 h a l'Aeroport del Prat. S'ha pogut veure més temps a Forn, que no ha fet cap declaració i portava una maleta a la mà.



A Forn li han rebut molts periodistes, a més d'uns 10 antiindependentistas amb banderes espanyoles i cridant-li molt d'a prop amb crits com a 'Gos', 'Cabró', 'Us heu cagat', 'On és Puigdemont', 'Viva España' i 'A presó'. L'han perseguit des de la zona d'arribades de la T1 fins a l'entrada del pàrquing, on dos mossos han vigilat que no se li apropessin tant mentre ell arribava al cotxe.





VÍDEO.

Catalanes van a recibir al aeropuerto de Bcn a los exconsellers... con el Viva España de Manolo Escobar! Olé!!

Forn no parece feliz pic.twitter.com/yiIPFzu80K — Butifarréndum 1-Oct (@alibonbel) 31 d´octubre de 2017