La Fundació Bofill alerta que la segregació escolarper renda és més elevada que la residencial

La segregació escolar per renda és superior a la residencial a Catalunya, on algunes escoles concentren l'alumnat amb menys recursos socioeconòmics o procedent de la immigració recent d'una forma que no reflecteix la realitat de l'entorn. Un informe elaborat pel consorci Ivalua i la Fundació Bofill, que es va presentar ahir a Barcelona, conclou que la segregació escolar segueix sent l'assignatura pendent a Catalunya i proposa mesures per millorar la política en l'elecció i assignació de centre per combatre-la. El treball s'ha fet a partir de l'estudi dels efectes sobre set tipus de polítiques que s'apliquen per combatre la segregació escolar per motius socioeconòmics, culturals i acadèmics. S'han analitzat set aspectes que són les polítiques de zonificació, la delimitació de les àrees d'influència de les escoles, l'autonomia de les escoles en l'admissió d'alumnes, la reserva de places o l'establiment de polítiques de quotes màximes o mínimes per a col·lectius específics als diferents centres educatius.

Els experts han avaluat també els xecs escolars, en forma de transferències monetàries atorgades a les famílies o centres en virtut dels seus alumnes. S'ha valorat, també, la comunicació que es porta a terme per informar les famílies en el procés de selecció de centre, així com els algoritmes utilitzats per les autoritats educatives per aparellar les sol·licituds d'accés i les places que s'ofereixen.