El Govern central insta el TC a anul·lar la DUI de forma urgent

El Govern central ha reclamat al Tribunal Constitucional (TC) que anul·li de manera urgent i amb la més gran claredat i contundència possible la declaració d'independència de Catalunya aprovada divendres passat, que, segons el parer de l'Executiu, «té evidents efectes jurídics i vinculants».



L'Executiu, en l'incident d'execució de sentència que va presentar ahir davant el TC, invoca l'article 161.2 de la Constitució, que garanteix la suspensió cautelar automàtica de les dues resolucions aprovades pel Parlament divendres passat, dia 27 d'octubre, per declarar la independència i iniciar un procés constituent.



De fet, el TC té previst celebrar avui un ple en el qual suspendrà la declaració d'independència quan admeti a tràmit l'incident d'execució del Govern en contra.



En l'incident d'execució, el Govern considera que aquestes resolucions «són capaces de produir efectes jurídics propis i no merament polítics», és a dir, pretenen culminar el procés constituent i, si no s'anul·len, «produiran efectes immediats».



Es refereix a la declaració dels representants del poble de Catalunya que «dóna efectivitat a la declaració d'independència de la República de Catalunya» sobre la base d'una declaració extraparlamentària adoptada el 10 d'octubre. I a una segona denominada procés constituent que «preveu clarament uns efectes jurídics» en la mesura en què el Parlament declara l'inici i l'obertura d'aquest procés insta a l'aprovació d'una Constitució de la República de Catalunya.



L'Executiu sol·licita al Constitucional que no es limiti a «una mera declaració de nul·litat» de les dues resolucions, ja que considera necessària «la més gran claredat i contundència possible» contra l'«atemptat més greu contra l'ordre constitucional».



«Les resolucions impugnades tenen per objecte un aspecte de la màxima gravetat i transcendència constitucional, que no és cap altre que trencar amb la Constitució i l'Estatut de Catalunya», adverteix el Govern, que veu en les dues resolucions «evidents efectes jurídics i vinculants». I afegeix que «el que s'ha declarat és la materialització dels actes que culminen l'execució pel Govern de la Generalitat del pla per intentar la secessió de la resta d'Espanya».



El Govern central considera que «el Parlament s'atorga un poder», el de proclamar una república, «que indubtablement no té en nom del poble català, al qual imputa la sobirania nacional».