«Hem de fer més que mai confiança plena al Govern»

El manresà que va ser el número 2 de la conselleria d'Ensenyament de la Generalitat fins al mes de juliol passat analitza en aquesta entrevista els darrers esdeveniments del procés

Antoni Llobet Mercadé (Manresa, 1965) va ser el número dos de la conselleria d'Ensenyament de la Generalitat fins a la remodelació del mes de juliol, quan va deixar el càrrec un cop Clara Ponsatí va substituir la consellera Meritxell Ruiz, que l'havia nomenat secretari de Polítiques Educatives després d'haver estat director general de Centres Públics.



Retornat a l'activitat docent, Llobet aporta en aquesta entrevista el seu punt de vista sobre el moment pel qual passa el procés.

Què és el que creu que està passant?



Crec que el que ens pertoca no és anar cadascú manifestant la legítima sensació subjectiva sinó fer confiança plena i més que mai en el president i en el Govern de Catalunya elegits democràticament.



Però la gent veu el Govern a Brussel·les i no entén res.



Ho entendrà quan el Govern, com ho ha fet sempre, ens vagi explicant exactament quins són els seus passos i els seus moviments. És comprensible i raonable que tothom vulgui saber què està passant, però crec que hem de tenir paciència perquè estem en una situació que no és normal.



Es refereix a les paraules del vicepresident Junqueras dient que hi hauria decisions que no serien fàcils d'entendre?



Amb paraules com aquestes el Govern ens està dient que la situació és prou complexa perquè ens mantinguem a l'expectativa i que les entenguem més o menys les anem escoltant i fem l'esforç d'entendre la situació.



Això vol dir que hi ha un pla en marxa?



Vol dir que hem de fer confiança al Govern.



Si no hi ha un pla la sensació és de final d'etapa, punt final.



Jo crec que és evident que no hem acabat res però hem fet molt de camí. Fa poc temps ningú s'hauria imaginat el que ha passat i tothom ha vist que s'han fet passos endavant que crec que no tenen marxa enrere i que van en la bona direcció, tot i saber que la situació és dificilíssima.



Una situació dificilíssima que era ben previsible, de fet.



Es comptava amb una actitud bel·ligerant per part de l'Estat, però jo em resisteixo a acceptar que havíem de saber què passaria abans que passés que hi hauria cops de porra de manera premeditada contra persones que anaven a votar i detencions per delictes que no s'han comès. Donar per fet que ja sabíem que passaria això no és acceptable a l'Europa del segle XXI i ho hem de denunciar, no normalitzar-ho.



A l'hora de fer previsions sempre cal comptar amb el pitjor escenari.



Com es podia preveure que hi pugui haver un sistema d'autonomies a l'Estat espanyol que no té sentit sense Catalunya i, en canvi, existeixi sense que Catalunya tingui autonomia? Això el que ens diu és que estan passant coses extraordinàries. Un altre despropòsit és la bel·ligerància contra el model d'escola catalana i les acusacions d'adoctrinament.



S'adoctrina a les escoles?



Com que a les escoles no s'adoctrina, el que quedarà acreditat en el futur és com el ministre d'Educació i el seu ministeri i el govern al qual pertanyen han calumniat.



En les reunions a les quals vostè assistia al ministeri d'Educació aquest tema es tractava?



Si creguessin de veritat que l'escola catalana adoctrina això s'hauria tractat a les reunions i no es va fer mai perquè saben perfectament que no hi ha cap possibilitat que aquesta calúmnia passi cap prova mínimament científica, seriosa i rigorosa. Saben que és mentida i han utilitzat la mentida premeditadament.



Insisteixo que malgrat totes les dificultats costa de creure que l'executiu destituït no hagués pensat el pitjor.



No sé d'on es treu que no s'havia plantejat. Jo crec que qualsevol escenari d'eleccions no s'ha de viure de manera negativa. El pròxim cop que es voti el món veurà cap on anem i quina legitimitat es té. Fins ara cada vegada s'ha explicat com s'actuaria i aquesta vegada passarà el mateix perquè s'ha treballat en tots els fronts.