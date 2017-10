Iceta diu a la proposta d'Arrimadas: «No toca parlar de pactes postelectorals»

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha defensat avui que "no toca" parlar de pactes postelectorals, com el proposat per la candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas, quan encara no s'ha votat i ha assegurat que el PSC serà segona força a les eleccions del 21 de desembre, després d'Esquerra (ERC).

En una entrevista a Ràdio Nacional, Iceta, ha afirmat que el PSC només estarà o defensarà un Govern a Catalunya que "busqui un ampli pacte a Catalunya i un acord a la resta d'Espanya per renovar el pacte estatutari".

"Per a l'embolic o per a la ruptura amb nosaltres no podrà comptar ningú, per a la solució podrà comptar tothom", ha afegit el també candidat dels socialistes catalans per al 21-D, que no vol "una Catalunya de guanyadors i perdedors".

Segons les enquestes, que no són "la bíblia" segons l'opinió d'Iceta, Esquerra Republicana de Catalunya guanyaria les pròximes eleccions, encara que el líder del PSC demana que els catalans "s'ho pensin molt bé" perquè el balanç de l'últim Executiu és "terrorífic".

"La llista més votada dels constitucionalistes serà la meva", ha augurat Iceta davant la proposta d'Arrimadas que PP i PSC donin el seu suport a la llista no independentista més votada, que segons alguns sondejos seria la de Ciutadans.

Després de la marxa de 1.800 empreses el repte ja no és "progressar", segons l'opinió d'Iceta, sinó "recuperar allò perdut" i tornar a donar "certesa, previsibilitat i estabilitat" perquè les companyies "puguin tornar".

Sobre la seva candidatura, Iceta ha revelat que va oferir a l'exministre socialista Josep Borrell ocupar el número tres i ell va declinar l'oferta perquè la seva vida "va per altres camins", una determinació que Iceta "gairebé" descarta revertir, perquè quan Borrell "té una decisió presa, és molt difícil convèncer-lo d'un altra manera".

L'expresident del Parlament Europeu sí que li ha ofert el seu suport durant la campanya electoral.

Respecte als comicis, Iceta ha dit que "gairebé" tant li fa si ERC i el PDeCat es presenten en coalició o per separat, però sí que té "curiositat" per saber la seva proposta política després d'un procés que ha anat "molt malament" i que ha dividit la societat catalana, l'ha empobrit i l'ha allunyat d'Europa.

Segons l'opinió d'Iceta, el bloc independentista argumentarà que els comicis, convocats per Mariano Rajoy, serviran per afermar la república, i s'ha preguntat si poden "col·leccionar" un altre argument més després de dir "tantes coses que després no han estat".

Sobre la CUP, ha defensat que sigui la militància la que decideixi si es presenten i ha assegurat que a les files dels anticapitalistes es viu "més decepció" perquè Puigdemont i el seu Govern no hagin "lluitat com ells pensaven que ho farien en defensa de la república catalana".

De Podem ha destacat que Pablo Iglesias ha aplicat un 155 intern i s'ha referit a la "perplexitat" de Catalunya en Comú, perquè, malgrat no ser independentistes, han "acompanyat el referèndum sobre el qual s'ha construït, encara que sigui fugaçment, la independència".

Iceta ha sortit al pas de la crítiques per una selfie feta diumenge passat on apareix al costat de representants del PP i ha dit no voler viure en un país "on no et puguis fotografiar amb els teus adversaris polítics".

Ha defensat que no ha de "donar explicacions ni demostrar a ningú" que està en una posició molt diferent que a la del PP i recorda que va estar "a punt de trencar les relacions entre el PSC i el PSOE" per no abstenir-se en la investidura de Rajoy.

Iceta ha reivindicat el "respecte, la tolerància, la convivència i fins i tot les selfies", i ha explicat que, encara que les fotos on es veu "gent tan diferent ideològicament" poden xocar, mostren "com ha de funcionar la democràcia": des de la diferència i el respecte. EFE