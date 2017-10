La independència i la convocatòria electoral accentuen les fissures a Podem

La crisi catalana ha accentuat les fissures internes a Podem, on la direcció de Pablo Iglesias ha convidat el líder de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, a deixar el partit i ha fet extensiva la seva desautorització als Anticapitalistes que han reconegut la «nova República catalana».



Ahir, el líder de Podem, Pablo Iglesias, va reunir el seu govern a l'ombra, amb els representants de Catalunya En Comú, escenificant així la seva total sintonia amb el partit d'Ada Colau i després d'haver desautoritzat Fachin i haver pres el control de Podem Catalu-nya per convocar una consulta en la qual els inscrits decideixin «com i amb qui» es presenten a les eleccions.



En la reunió d'ahir del consell anomenat Rumb 2020, Iglesias va deixar clar que Fachin i els que diumenge van subscriure el comunicat d'Anticapitalistes que reconeixien la República Catalana estan «políticament fora de Podem».



Tant Iglesias com el cofundador de Podem Juan Carlos Monedero, que no ocupa cap càrrec intern però forma part del govern a l'ombra, van invitar Fachin a deixar el partit i acostar-se a altres forces polítiques amb les quals sembla que té més bona sintonia, com ERC o la CUP.



Segons Iglesias, la posició de Fachin i d'altres «companys» de la direcció de Podem, on els anticapitalistes són majoritaris, ha provocat alarma i intranquil·litat en el partit.



«Hi ha hagut posicions de companys que han generat molta alarma, i són legítimes, però segurament estan més a prop d'altres opcions polítiques que de la nostra», va dir Iglesias, mentre que Monedero va ser encara més rotund: «Últimament, hem vist Albano Dante de la mà d'altres partits: faria molt bé a acudir a ells».



Això no obstant, Iglesias va assegurar que no s'ha produït cap «cessament»a la formació i que el que havia fet la direccióde Podem és complir la seva obligació de convocar una consulta per garantir el dret de les bases a decidir «com i amb qui» es presentaran a les eleccions del 21 de desembre. La desautorització de Podem arriba a l'eurodiputat anticapitalista i membre de l'executiva del partit Miguel Urbán, que no s'ha desmarcat públicament del comunicat, tal com sí que han fet altres dirigents significatius d'aquest sector, entre els quals hi ha la líder andalusa, Teresa Rodríguez, i l'alcalde de Cadis, José María González, Kichi.