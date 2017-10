Interior a Puigdemont: «A Espanya no es persegueix ningú per idees o creences»

El ministeri de l'Interior ha recordat avui a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que a Espanya no es persegueix a ningú per les seves idees, creences o opinions, "sinó sol per les seves actuacions al marge de la llei".

D'aquesta manera respon Interior a les manifestacions de Puigdemont en roda de premsa a Brussel·les, on ha dit que tornarà a Espanya "ràpidament" si hi ha "garanties" judicials.

"Si hi ha garanties immediates i tracte just, si se'm garanteix un judici just amb separació de poders a Espanya, el que cal esperar d'un país europeu. Si és així, tornarem ràpidament", ha dit.

Interior, segons han indicat a Efe fonts d'aquest departament, li recorda també que els exmembres del Govern de la Generalitat, "refugiant-se en un victimisme que sol ells creuen, tornen a oblidar que a Espanya, com Estat de dret, estan garantides la seguretat i la llibertat de tots els seus ciutadans".

El departament que dirigeix Juan Ignacio Zoido ha volgut respondre a algunes manifestacions de Puigdemont i ha precisat que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per recuperar la legalitat a Catalunya "no ha suposat cap canvi" dins del cos dels Mossos d'Esquadra quant a les seves responsabilitats de direcció i gestió de la seguretat.

També ha subratllat que segueixen "inalterables" les competències dels Mossos en matèria de seguretat ciutadana i ordre públic.

Ha sortit a més en defensa de les mesures que els Mossos han adoptat sobre els consellers cessats i ha ressaltat que són les pròpies que corresponen quan es produeix algun canvi o destitució dels membres que integren el Govern de la Generalitat de Catalunya.

I no només això, sinó que, segons Interior, aquestes mesures s'han pres "seguint exclusivament criteris professionals, per això s'han adoptat després de fer les corresponents avaluacions de seguretat/risc".

Totes les actuacions, afegeixen les fonts, han estat supervisades i ordenades pel nou cap dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, un comissari "amb una professionalitat reconeguda tant dins com fora d'aquest cos policial".

López gaudeix, segons el parer d'Interior, del "reconeixement de tothom", com s'ha posat de manifest en les múltiples declaracions hagudes especialment des que ha estat nomenat pel ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, per a aquesta nova responsabilitat.

Per a Interior, els Mossos estan actuant de forma responsable i en compliment de la legalitat que emana de la Constitució i de l'Estatut per garantir la seguretat i llibertat de tots els catalans, "en ser una policia de tots els catalans".

En aquest sentit, Interior creu que les queixes realitzades per Puigdemont quant a la retirada de protecció dels exconsellers i de la seva pròpia són "tergiversadores i manquen del mínim respecte al treball professional" dels Mossos.