Junqueras saluda l'equip d'Economia

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, destituït dissabte passat pel Govern central, va passar ahir a la tarda pel departament d'Economia de la Generalitat, on va estar més d'una hora i va saludar el personal que treballa a la seu de la conselleria. Fonts pròximes a Junqueras van explicar que va passar per la seu de la conselleria ahir a la tarda, després de participar a la reunió de l'executiva d'ERC del matí i de reunir-se amb el grup de Junts pel Sí al migdia. Ahir, van acudir a treballar amb normalitat a la seu del departament d'Economia tant el número dos, Lluís Juncà, com el secretari d'Economia, Pere Aragonès, entre altres alts càrrecs, que entenen que no estan afectats per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. D'altra banda, en una entrevista a TV3, Junqueras va afirmar que «ara la gran qüestió és si el Govern espanyol respectarà els resultats electorals» del 21 de desembre, després de donar per fet que el seu partit, ERC, concorrerà a aquests comicis.