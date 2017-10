L'ANC demana una llista conjunta de totes les forces sobiranistes i contràries al 155 que inclogui Sànchez i Cuixart

L'ANC vol que tots els partits independentistes i les forces sobiranistes, contràries al 155, es presentin a les eleccions del 21-D amb una llista conjunta i que s'hi incloguin els presidents de l'Assemblea i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart -respectivament-, empresonats a Soto del Real.

Així ho ha expressat el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, en un contacte amb la premsa des de davant del MACBA, just després de la roda de premsa del president Carles Puigdemont a Brussel·les, aquest dimarts al migdia. A més, Alcoberro ha donat tot el suport a l'estratègia dissenyada pel cap de l'executiu -cessat per l'Estat amb l'aplicació del 155-, i ha celebrat que tant ell com els consellers que l'acompanyen estiguin "sans i estalvis".

Pel que fa a la fórmula per a concórrer al 21-D, fonts de l'Assemblea han assegurat a l'ACN que la voluntat és que si Sànchez i Cuixart accedeixen a anar a una llista unitària ho facin més aviat encapçalant-la, i no tancant-la. Alcoberro ha sentenciat que haurien de tenir una presència "significativa". A més, entén que la presència dels dos líders de les entitats sobiranistes només es justificaria amb una candidatura única "de tot l'independentisme" i, a poder ser, que s'hi afegissin també "algunes forces clarament sobiranistes i democràtiques".

Així mateix, el vicepresident de l'ANC ha dit que en les properes hores l'entitat mantindrà contactes amb diversos partits i amb Òmnium, per abordar l'estratègia de les eleccions del 21-D.



Puigdemont, Forcadell i la Mesa

Pel que fa a la roda de premsa de Puigdemont a Brussel·les, Alcoberro ha valorat com a "molt positiva" la internacionalització que suposa la presència del president a la capital de Bèlgica i centre polític d'Europa. "Nosaltres continuem a favor del Govern de la República, el nostre Govern legítim", ha justificat.

Finalment, Alcoberro ha titllat d'"injustificat" que el Tribunal Suprem hagi admès a tràmit la querella de la Fiscalia contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els cinc membres sobiranistes de la Mesa pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació. "Ens continuarem mobilitzant", ha conclòs el dirigent de l'ANC.