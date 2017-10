L'aplicació del 155 porta ERC a trencar el pacte amb el PSC al Consell del Bages

ERC ha donat per finalitzat el pacte que mantenia amb el PSC al Consell Comarcal del Bages, i des d'ara governarà en minoria i amb l'únic suport del regidor d'ICV, que mantindrà. Dies enrere ja s'havia posat sobre la taula la possibilitat d'un trencament, que finalment els republicans van fer oficial ahir a la tarda «per una qüestió de país», segons va apuntar a aquest diari el president comarcal, Agustí Comas.



Els republicans lamentaven en un comunicat «la complicitat del PSC amb l'acord del PP, PSOE i Cs en l'aplicació de l'article 155», per la qual cosa l'executiva comarcal d'ERC i el seu grup al Consell Comarcal «dóna per trencat el pacte amb el PSC en aquest ens», tot i constatar «la bona entesa que hi ha hagut en la gestió i la bona feina feta de tot l'equip de govern des de la signatura del pacte», que revalidaven a començament del mandat. En aquest sentit, Comas reiterava que darrere del trencament «no hi ha cap qüestió personal», sinó que respon «a uns fets que superen la mateixa comarca».



El pacte va començar a trontollar a partir dels fets violents de l'1 d'octubre contra la població que va anar a votar en el referèndum, però s'havia mantingut fins ara. El detonant ha estat l'aplicació del 155, i «l'estupefacció» per la participació del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, a la manifestació a favor de la unitat d'Espanya d'aquest diumenge, «compartint espai amb els partits espanyolistes, la ultradreta i la Falange».



La sortida dels 5 membres del PSC deixarà ara un govern amb 12 consellers, 11 d'ERC i Albert Marañón, d'ICV, mentre que el PDeCAT (amb 11 consellers), la CUP (amb 3), Demòcrates (amb 2), i ara també el PSC, quedaran a l'oposició. ERC i ICV buscaran ara acords puntuals amb la resta de formacions sense que, per ara, s'hagi plantejat la possibilitat que PDeCAT i Demòcrates entrin al govern, apuntava ahir Comas.



ICV del Bages apuntava ahir que «entén i respecta» la decisó d'ERC, alhora que reivindicava «el bon treball» del tripartit.