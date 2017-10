Laura Vilagrà es manté al davant de la delegació amb Puigdemont i senyera

Laura Vilagrà, delegada de la Generalitat a la Catalunya Central, va treballar ahir «amb normalitat», com a mínim aparent. La política republicana forma part de l'estructura de funcionament de l'administració a Catalunya que no s'ha mogut tot i els canvis a la cúpula. L'operació 155 que ha impulsat el Govern de l'Estat pretén visualitzar la decapitació dels càr-recs executius del Govern català i d'alguns homes amb pes simbòlic, com ara el cap dels Mossos. Però tota l'estructura de directors generals i els càrrecs inferiors es manté sense tocar. El fet de convocar eleccions el 21 de desembre fa que tots els partits que hi vulguin concórrer s'hagin de dedicar immediatament a buscar els candidats per omplir les llistes abans de mitjan novembre. El dia 18 ha d'haver quedat tot inscrit a la junta electoral. I la campanya serà del 5 al 19 de desembre, amb tots els dies festius de la festa de la Constitució i la Puríssima al davant. En aquest període, el Govern ja no és operatiu políticament. L'executiu de Rajoy, triant una data electoral tan propera, va fer evident que l'aplicació del 155 seria decisiva pel que fa a les cúpules i poc incisiva en l'estructura governamental si no volia crear un col·lapse administratiu.



Pel que fa a la Catalunya Central, a part de la Delegació Territorial i tots els càrrecs que ocupen serveis delegats dels departaments, també mantenen el càrrec el berguedà Juli Gendrau, director general de Previsió i Extinció d'Incendis, i el director general de Centres Públics, el manresà Antoni Massegú.



Vilagrà es mantenia, doncs, al seu lloc. Ahir al matí al despatx de la delegació a Manresa. Una oficina que mantenia la fotografia de Carles Puigdemont a la paret i una sola bandera, la catalana, tal com ha estat des que la política santpedorenca es va fer càrrec de la delegació de la Catalunya Central. «No hi ha hagut canvis en la simbologia de la delegació»,explicaven ahir fonts properes a la delegada.



Vilagrà, com la resta de delegats territorials, està a les ordres de Lluís Juncà, sectretari general del departament d'Economia, que tampoc no ha estat destituït. I «nosaltres treballem normalment», afirmava ahir a aquest diari. De fet, ahir va passar al matí despatxant afers que tenia pendents a la seva oficina de Manresa i a la tarda va anar a Vic per participar en una Taula de Salut Mental «fent de representació del Govern al territori».



Laura Vilagrà té clar que en aquest període en què ha perdut el màxim responsable dels delegats, Oriol Junqueras, «farem el que se'ns mani». De la seva estructura, l'única figura que s'ha tocat és la de la seva mà dreta, Pep Mas, cap de l'Oficina, que és un càrrec de confiança del conseller dels que han estat destituïts. Amb tot, Mas continua col·laborant amb la delegació.



Vilagrà, ahir al matí, encara amb l'executiva del seu partit reunida i prenent decisions sobre quin era el paper que havien de jugar a partir d'ara, no sabia explicar cap on anava el futur del país. «Dir ara el meu punt de vista seria contribuir a la confusió de la població i em sembla que no ho he de fer».