El líder de Manos Limpias, a un pas del banc dels acusats per extorsió

El jutge Santiago Pedraz ha processat 14 persones, entre elles els líders d'Ausbanc i Manos Limpias, Luis Pineda i Miguel Bernad, així com l'advocada Virginia López Negrete, per la suposada trama d'extorsió a canvi de retirar acusacions, inclosa la de la infanta Cristina en el cas Nóos.

En un acte de transformació en procediment abreujat, el magistrat imputa a aquestes 14 persones delictes d'estafa, extorsió, amenaces, administració deslleial, frau en les subvencions i pertinença a organització criminal. Entre les suposades extorsions que s'investiguen en el cas, el jutge inclou l'«estratègia» de Pineda per «intentar negociar la retirada de l'acusació de la infanta» en el cas Nóos per part de Manos Limpias, a canvi d'un acord que els beneficiés econòmicament, en concret entre 2 i 3 milions d'euros. De fet, una de les processades en la causa és Virginia López Negrete, l'advocada que va representar Manos Limpias en el judici de Nóos i que va fer seure al banc dels acusats la infanta, ja que aquesta acusació va ser l'única que va presentar càrrecs contra ella.

Pedraz assegura que Pineda va liderar una organització criminal per sostreure diners utilitzant la «cobertura de defensa dels consumidors» que li donava Ausbanc i es dedicava a coaccionar entitats bancàries i empreses amb amenaces d'acusacions judicials de Manos Limpias o de fer-ne mala publicitat.

Així, va usar i també va finançar el pseudosindicat liderat per Miguel Bernad «per reforçar aquesta coacció» i llançar amenaces de querelles contra les entitats coaccionades o promeses de retirada d'aquestes acusacions, com va passar amb el cas Nóos. Comptava per a això «amb el suport i el beneplàcit» de Bernad, diu el jutge, a qui, «en certa manera, controlava i manejava».

En el primer nivell de l'organització, el jutge situa Pineda (l'únic a la presó per aquest cas), Bernad i López Negrete; i en el segon, tres alts càrrecs d'Ausbanc i les seves empreses que actuaven sota la directa supervisió de Pineda: Alfonso Solé, Àngel Garay i Francisco Javier Castro.

En un tercer, el jutge hi inclou altres càrrecs d'Ausbanc que també estaven supeditats a Pineda (María Teresa Cuadrado, María Manuela Mateu, María Isabel Medrano, Hermenegildo García i José Marín); i en el quart nivell, càrrecs menors d'Ausbanc que coneixien les pràctiques (Rosa Isabel Aparicio, Luis María Suárez Jordana i Ramón Perfecto Rodríguez).

El magistrat acorda així mateix el sobreseïment provisional respecte a un dels fins ara investigats, l'advocat José María Gómez de León.

El jutge destaca en el seu acte almenys vuit casos per retratar la connivència entre Ausbanc i Manos Limpias. A part del relatiu a la infanta a Nóos, esmenta el cas Sevilla, el cas Sabadell, el cas Facua, coaccions a Volkswagen, al banc Santander i a Endesa.

En el cas Sevilla, conclou que Pineda va cobrar «una important quantitat» per retirar l'acusació de Manos Limpias contra el president d'Unicaja, Braulio Medel.

Un altre dels fets presumptament delictius és el relatiu a l'associació de consumidors Facua, on Pineda va usar Manos Limpias per aconseguir imputar el líder d'aquesta organització, Rubén Sánchez, en el cas de les factures falses d'UGT. També va utilitzar Manos Limpias en el procediment contra Volkswagen per les emissions de CO2.

En el cas del Santander, detalla que Pineda «va utilitzar la seva influència i pes a Manos Limpias perquè per part del sindicat no es continuessin les accions que es tenien previstes amb relació a la denúncia pel presumpte assassinat d'Emilio Botín, i així aprofitar la petició de finançament via conveni publicitari amb el banc».