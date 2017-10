L'independentisme serà a les eleccions tot i considerar-les «il·legítimes»

L'independentisme concorrerà a les eleccions del 21-D convocades pel president del Govern, Mariano Rajoy, després que PDeCAT i ERC hagin assegurat que participaran en la cita malgrat considerar-la «il·legítima», mentre que la CUP avisa que les «confrontarà», sense definir la seva posició.



Amb prou feines tres dies després que el Parlament declarés la independència, resposta per part del Govern central amb l'activació del 155, el cessament del Govern i la convocatòria d'eleccions autonòmiques, les cúpules de PDeCAT i ERC van reconèixer ahir la seva intenció de participar en aquests comicis i va reptar Mariano Rajoy a «veure's a les urnes».



La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va confirmar després de la reunió de la cúpula del partit –a la qual no va assistir Puigdemont– que la formació ha decidit presentar-se a les eleccions del 21-D. «No tenim por a les urnes, Mariano Rajoy. Allà ens veurem», va asseverar Pascal, qui va justificar presentar-se a aquests comicis per fer front a una aplicació «miserable» del 155, però va admetre que s'ha de «buscar la millor manera» perquè aquestes eleccions les guanyin els partits independentistes.



De la mateixa manera, des d'ERC, si bé els republicans consideren les eleccions «il·legítimes» i «un parany», van assegurar que desitgen «trobar la forma» de «participar-hi d'alguna forma» encara no decidida, segons el portaveu del partit, Sergi Sabrià, després de la reunió de l'executiva a la qual va assistir Oriol Junqueras.



«Les urnes no ens fan por –va dir. Nosaltres no agredim les urnes com van fer ells, les defensem, per això trobarem la forma d'estar-hi presents, presentant-nos-hi d'alguna forma. Ha de ser una oportunitat més per consolidar la república».

La «confrontació» cupaire



I després que diumenge la CUP no descartés participar en els comicis, ahir la diputada anticapitalista Mireia Boya va demanar al Govern prendre des d'avui mateix «decisions republicanes», ja sigui «des d'aquí o des de Brussel·les», i va avisar que la formació anticapitalista «confrontarà» les eleccions «il·legítimes». Boya va avisar que la CUP «no acata ni acatarà» el 155 i per això «confrontarà» la convocatòria de comicis autonòmics, encara que no va detallar a què es referia amb aquest terme i va afirmar que aquesta «confrontació» es pot fer de moltíssimes maneres.



Mentre PDeCAT, ERC i CUP dirimeixen els passos a seguir en aquest nou context allunyat de l'aprovació de la declaració d'independència de divendres, la resta de partits encaren el 21-D començant a situar ja a la graella les cares visibles que competiran en aquests comicis.



Així, el portaveu de Catalunya En Comú, l'eurodiputat Ernest Urtasun, va assegurar que a la reunió de diumenge de l'executiva dels comuns va sortir una decisió «bastant unànime» perquè Xavier Domènech, actual diputat al Congrés dels Diputats, sigui el candidat, mentre que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es va descartar «absolutament» per liderar la llista.