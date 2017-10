L'inventor danès admet que va esquarterar la periodista sueca

L'inventor Peter Madsen va admetre que va ser ell qui va esquarterar a bord del seu submarí la periodista sueca Kim Wall, desapareguda a mitjan agost, i que va llançar les seves restes al mar, segons va informar ahir la policia danesa.

Madsen ha canviat la seva declaració sobre la mort de Wall, que segons ell havia estat provocada en caure-li de manera accidental l'escotilla del submarí, i afirma ara que va morir per intoxicació de monòxid de carboni mentre ell era a la coberta de la nau.

La policia danesa ha localitzat de forma separada en els últims mesos parts del cos de Wall, vista per últim cop la nit del 10 d'agost a bord del Nautilus, el submarí de fabricació casolana en què anava a entrevistar Madsen.

Les revelacions de l'inventor, en presó preventiva acusat d'homicidi i tracte indecent amb cadàver, arriben després que demanés ser interrogat de nou després de les troballes policials a mitjan mes: la suposada serra usada per trossejar el cos, una bossa amb la roba de Wall i un ganivet, una altra amb el cap i, d'altra banda, les cames, lligades amb trossos de metall per augmentar-ne el pes. Tot i que encara no s'ha difós el resultat de l'autòpsia amb els nous fragments ni s'ha determinat la causa de la mort, la policia ja havia informat fa tres setmanes que el crani no tenia fractura ni signes de violència.