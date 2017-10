Llibertat per a 12 investigats per terrorisme per uns aldarulls a Pamplona

La jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha deixat en llibertat dotze investigats per terrorisme en relació amb els aldarulls de l'11 de març al nucli antic de Pamplona, en no haver estat present la Fiscalia en l'interrogatori i no haver demanat mesures contra ells.

Fonts jurídiques van informar que el fiscal José Perales no va poder assistir a les declaracions dels dotze joves davant la titular del jutjat d'instrucció número 3 de l'Audiència Nacional perquè era al judici contra l'excúpula d'Abengoa, així que ningú ha sol·licitat presó ni mesures cautelars per a ells. Aquests 12 imputats en la causa, van ser cridats divendres passat a declarar davant Lamela –la jutge que investiga delictes de sedició en relació amb l'1-O a Catalunya– després d'haver estat identificats pels investigadors com a presumptes autors dels disturbis.