Fius recrimina els qui de manera permanent volen mesurar qui és més independentista i afirma que el seu partit farà en tot moment el que dicti el Govern de Puigdemont

Confiança al cent per cent en el Govern de la Generalitat, que ha estat destituït per Mariano Rajoy. Aquest és el missatge que el president del PDeCAT a Manresa, Josep Maria Fius, encomana en les seves valoracions sobre el moment actual.

Entén la sensació de desconcert d'una bona part de l'independentisme?



El desconcert és lògic. Més que res, perquè ens manca molta informació. Personalment, entenc que la informació l'ha de tenir qui l'ha de tenir, que és el Govern i, sobretot, el president. I entenem que la gent demani i que hi ha vegades que no sàpiga on som i cap on anem. És lògic que hi hagi dubtes perquè estem en un moment que no havíem viscut mai fins ara.



Comentava que qui té la informació és qui l'ha de tenir. Justament avui [ahir per al lector] la CUP ha demanat al Govern transparència i que s'expliqui amb claretat. Creu que és legítim demanar-ho?



Demanar és molt legítim. És lògic que la CUP demani saber més i el que és al Govern, i el que s'està jugant les querelles, el que s'està jugant posar la cara i el que s'està jugant les detencions, no doni aquesta informació o que la gestioni com creu que ha de ser millor. Perquè no volem ser els que la tenim més llarga, per entendre'ns, o els que cridem més, sinó que volem que la República esdevingui real. No només demostrar que som els que demanem més o els que obliguem més a fer coses.



La relació de conveniència amb la CUP fa que no sempre estiguin d'acord, la qual cosa és ben normal...



... això és la bondat de la democràcia. Malament si sempre estiguéssim d'acord.



I tant. Ho dic perquè la setmana passada, quan semblava que Puigdemont convocaria eleccions, de seguida van convocar una concentració davant de la seu del PDeCAT a Manresa.



Denigrar certes persones i certs partits per a molta gent és molt senzill i, a la mínima, sembla que no val estar en un Govern que ha posat urnes, no val haver arribat fins aquí, sinó que cada dia i a cada moment s'ha de demostrar que som els més independentistes. Bé, segurament que forma part del joc, però sí que és veritat que hi ha vegades que dol molt, no ja només la CUP, sinó que altra gent utilitizi la més mínima per tal d'insultar, menysprear o denigrar persones d'un partit polític que s'ho ha jugat tot per tal d'arribar aquí.



Tornant al principi, amb aquesta sensació de desconcert de molta gent, quin consell donaria a la ciutadania?



Primer de tot, seria que qualsevol informació que rebin la gestionin i que, sobretot, mirin d'on prové. Aquest seria el consell bàsic. L'altre, seria que no es creguin tot el que surt pel WhatsApp ni per les xarxes socials, però tampoc per la televisió ni pels mitjans de comunicació normals, perquè tothom té els seus interessos i arriba molta informació que és fruit de quatre frases ben dites que sembla que siguin creïbles. I, després, que descansin i, sobretot, que mirin què diu el Govern i la gent que està al seu voltant, que van treballant... Avui [ahir per al lector] de cop i volta hem vist que el Govern és a Brussel·les, per tant, tranquil·litat perquè segur que anirà gestionant la informació i fent els actes que cregui més oportuns.



La pregunta del milió: i ara què?



Primer de tot, ens cal una mica de perspectiva i mirar on som. Ningú es creia fa cinc anys que hauríem proclamat la República i que estaríem de tu a tu tractant amb el Govern espanyol. Ara què? Les properes passes ens les dirà el Govern català i tranquil·litat, gaudir del que fem i defensar el que hem guanyat, que és molt.



Aposten per les eleccions?



Apostem pel que sigui millor per al país i per al Govern legítim, que és el de la República encapçalat pel president Puigdemont.



I per anar plegats amb la resta de forces independentistes?



Si el Govern creu que és la millor manera de defensar el que va proclamar el Parlament la setmana passada, hi anirem de totes totes. Nosaltres agafarem sempre l'opció que decideixi el president Puigdemont i tot el seu Govern.