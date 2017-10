De los Cobos diu que els Mossos podrien haver evitat les càrregues de l'1-O

El coronel Diego Pérez de los Cobos, que va coordinar el dispositiu de l'1-O, acusa els Mossos d'Esquadra d'«absoluta passivitat» davant el referèndum i d'intentar «entorpir» les intervencions de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per impedir la votació.



En l'informe que ha presentat davant la magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que investiga el Govern pel referèndum, al qual ha tingut accés Efe, De los Cobos sosté que el dispositiu que la policia catalana va muntar per a l'1-O «més que donar compliment al mandat judicial, va estar orientat a mantenir la seguretat ciutadana a la manera d'unes eleccions legalment convocades».



En les reunions de coordinació, segons l'informe, els Mossos es van comprometre «reiteradament» a enviar dotacions policials als punts de votació per procedir al seu tancament», però finalment van mantenir una «actitud passiva, fins i tot quan es van produir agressions als agents actuants» de la Policia Nacional.



Segons l'opinió del coordinador, les instruccions dictades per la Prefectura dels Mossos «van fer que complir el mandat judicial fos tasca inassumible per als binomis» d'agents enviats als punts de votació i les agressions policials es podrien haver evitat «mitjançant una actuació anterior de tancament de locals» per part de la policia catalana els dies previs o en les primeres hores de l'1-O.