El pas de la tempesta Herwart deixa almenys tres morts a Txèquia

El pas de la tempesta Herwart per la República Txeca i Àustria ha deixat almenys tres morts, centenars de milers de llars sense llum, el trànsit parcialment col·lapsat i danys materials encara sense quantificar. Sobretot el fort vent, amb ràfegues de fins a 180 quilòmetres per hora als dos països, va causar estralls durant la jornada de diumenge. A la República Txeca dues persones van morir diumenge després de caure'ls un arbre a sobre. Una tercera persona, que havia resultat ferida per la mateixa causa, va morir ahir a l'hospital. El nombre de llars sense electricitat en aquest país va arribar diumenge al mig milió, de les quals 100.000 seguien sense llum ahir al matí, segons va informar a la seva pàgina web l'empresa energètica CEZ, que ha decretat l'estat de calamitat en set regions.