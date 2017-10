El president de Kenya és reelegit amb el 98% dels vots pel boicot de l'oposició

Uhuru Kenyatta va ser reelegit ahir president de Kenya després d'aconseguir el 98,26% dels vots en la repetició de les eleccions presidencials de dijous passat, marcades pel boicot d'una oposició que va demanar als seus seguidors que no votessin per una suposada falta de garanties democràtiques. La seva crida va motivar que la participació caigués prop de 41 punts -del 79,5% al 38,9% - respecte a la votació del 8 d'agost, que va ser invalidada pel Tribunal Suprem després de detectar nombroses irregularitats en el recompte.

A més, 1,6 milions de votants adscrits a quatre comtats de l'oest del país no han pogut exercir encara el seu dret per la suspensió de la votació en els seus col·legis davant els violents enfrontaments que hi va haver al començament de la jornada electoral entre seguidors de l'oposició i la policia.

El líder de la principal coalició opositora, Raila Odinga, va anunciar el dia 10 que es retirava de la cursa presidencial i va intentar anul·lar les eleccions, però la Justícia va ordenar que se seguís endavant amb el procés, que finalment s'ha saldat amb l'aclaparadora victòria de Kenyatta, sense rival a les urnes. El país, que viu una fractura social i política, es va dividir un cop més entre els joiosos seguidors de Kenyatta, que van sortir als carrers a celebrar la reelecció del seu líder, i els de la Súper Aliança Nacional (NASA).