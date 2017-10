Què ha dit Puigdemont? El seu discurs en 12 frases

Carles Puigdemont ha comparegut aquest migdia al Press Club de Brussel·les envoltat d'una gran expectació mediàtica. Durant el seu parlament, Puigdemont ha exposat els motius del seu judici a la capital europea i ha donat algunes pistes sobre quins poden ser els seus moviments de futur.

A continuació et reproduïm algunes de les frases més destacades de la seva intervenció:

- ´Hem vingut aquí perquè hem volgut prioritzar la prudència, la seguretat i la moderació. No volem posar ningú en risc´.

- 'El PP i el PSOE tenen un problema gegant a Catalunya que no volen assumir'.

- ´Volem garantir que no hi hagi violència a Catalunya. Si l´estat espanyol la vol fer servir serà la seva decisió, però no ens hi podran arrossegar´.

- ´La querella [de Maza] confirma fil per randa la violència de l´estat espanyol i persegueix una idea política, persegueix persones en comptes de delictes´.

-´Part del Govern i jo hem vingut a Brussel·les per denunciat la situació que vivim i fer evident davant del món el gran dèficit democràtic de l´estat espanyol´.

- ´Els consellers Junqueras i Romeva s'han quedat a Catalunya per continuar treballant. Ningú no ha abandonat les seves responsabilitats de govern. No fugim de la justícia ni de la querella i hi volem fer front de manera política, no jurídica'.

- ´Entomem les eleccions [del 21 de desembre] com un repte democràtic. No ens fan por. Votant és com es resolen els problemes´.

- ´Nosaltres respectarem el resultat que surti de les urnes. L´estat espanyol farà el mateix? Volem un compromís clar que serà així´.

- Demanem una reacció a la comunitat internacional i a Europa. Les bases de la causa catalana són les mateixes sobre les quals se sustenta la idea d´Europa. Permetre que l´estat espanyol segueixi endavant amb les seves polítiques repressives vol dir posar fi als ideals europeus.´

-´Als catalans els vull demanar paciència. Ens queda per endavant un camí llarg i ens farà falta unitat'.

-´No estic aquí per demanar asil polític. Aquesta no és una qüestió belga, sinó que he vingut a Brussel·les per la seva condició de capital europea.

-´Quan tornarem? Dependrà de les circumstàncies. Si sabéssim que a la tornada ens espera un judici amb garanties, tornaríem immediatament'.