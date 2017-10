Ramos: «Em preocupa més que l'himne d'Espanya no tingui lletra que tot el tema de Catalunya»

L'internacional espanyol i jugador del Reial Madrid Sergio Ramos ha assegurat que el preocupa més que l'himne espanyol "no tingui lletra" que el que està passant a Catalunya en els últims mesos, amb la celebració del referèndum i la declaració unilateral d'independència, tot i que ha reconegut que el preocupa "la imatge que ha donat Espanya a nivell internacional", i ha afirmat que Gerard Piqué sempre ha tingut un comportament "exemplar" en la selecció.

"Em preocupa més com a espanyol que el nostre himne no tingui lletra que tot el tema de Catalunya. Em fa enveja no poder cantar l'himne en els partits internacionals mirant al cel", va declarar en una entrevista a 'El Transistor' d'Onda Cero.

El central madridista va reconèixer que veu "poc la tele" i que quan la veu ara veu "banderes de Catalunya i tot això". "Del que jo pugui opinar sobre Catalunya res canviarà. Em fa mal la imatge que ha donat Espanya a nivell internacional. Junts som més forts i això no ho canviarà ningú", ha apuntat.



"Piqué sempre ha tingut un comportament exemplar"



A més, el madridista va sortir el defensa del barcelonista Gerard Piqué, el seu company habitual al centre de la defensa de 'la Roja', i ha destacat el seu compromís. "Em dol que es xiuli a la selecció. Com a capità, he de ser conscient de cada acte. Piqué sempre que ha vingut amb la selecció ha tingut un comportament exemplar, amb independència del que cadascú pensi", va explicar.