Rull manté la seva agenda de conseller

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat cessat pel Govern central, Josep Rull, va assegurar ahir, després de sortir de la seu del departament, que havia anat al seu despatx a «fer la feina que ens ha encomanat el poble de Catalunya» i que ahir preveia seguir «normalment» la seva agenda. Així ho va afirmar en declaracions als mitjans just a la seva sortida de la conselleria a les deu del matí, una hora després que, a través de Twitter, publiqués una fotografia des del seu despatx, on se'l veia somrient, amb vestit i corbata i amb els diaris del dia al seu escriptori.



«Avui [ahir per al lector] he vingut al despatx a fer la feina que ens ha encomanat el poble de Catalunya. A partir d'ara continuaré normalment amb la meva agenda al llarg del dia d'avui. Seguim», va afirmar Rull a la seva sortida per la porta principal de la conselleria de Territori, on s'aglomeraven multitud de mitjans de comunicació.