El Suprem es declara competent per investigar la Mesa Parlament per rebel·lió

El Tribunal Suprem s'ha declarat per unanimitat competent per investigar i, en el seu cas, enjudiciar els sis membres de la Mesa del Parlament, entre ells la seva presidenta Carme Forcadell, acusats per la Fiscalia dels delictes de rebel·lió, sedició i malversació.

La sala d'admissions ha nomenat el magistrat Pablo Llarena instructor de la causa. Ell serà qui investigui el procediment i qui hauria de decidir si cita els investigats i altres diligències i, en el seu cas, adoptar mesures cautelars si se les demanés el fiscal.

Tant a la querella contra la Mesa, com a la que la Fiscalia General de l'Estat ha presentat contra eel Govern, el ministeri públic acusa els querellats de crear "un escenari intimidatori" i assegura que eren conscients i assumien que la multitud "anava a produir actes de violència material i física" per aconseguir celebrar el referèndum. "Els moments de violència viscuts van ser el resultat de la obcecada actitud dels querellats de celebrar fos com fos el referèndum inconstitucional imposant-lo per la força dels fets consumats i de la multitud mobilitzada", recull l'escrit que va un repàs exhaustiu dels fets de l'1-O separats per demarcacions.

Segons el fiscal general, José Manuel Maza, la concurrència de violència física "pot no ser necessària quan l'alçament és de tal dimensió que té capacitat intimidatòria suficient per dissuadir d'una possible actuació a les forces de l'ordre". A més, amb la resistència de l'1-O als col·legis, Maza creu que "qualsevol oposició als plans dels rebels anava a convertir l'alçament en violent i bel·licós".