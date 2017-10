El Tribunal Constitucional suspèn cautelarment la declaració d'independència

El Tribunal Constitucional (TC) ha suspès cautelarment la declaració d'independència aprovada al Parlament el passat divendres 27 d'octubre. El govern espanyol va presentar aquell mateix dia un incident d'execució de sentència davant l'alt tribunal, considerant que la declaració vulnerava resolucions anteriors del TC. Concretament, la que fa referència a la Llei del referèndum (declarada nul·la pel tribunal) i la de transitorietat jurídica (suspensa cautelarment).

El ple ha acordat iniciar la tramitació de l'incident d'execució de sentència i dona 24 hores al Ministeri Fiscal i a la Diputació Permanent del Parlament per formular al·legacions. Així mateix, com en d'altres resolucions anteriors, adverteix la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, els membres que conformaven la Mesa i també la Diputació Permanent i els alerta que poden incórrer en responsabilitats, inclosa la penal, si no acaten la suspensió.