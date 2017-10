El Tribunal Suprem cita Forcadell i els altres membres de la Mesa investigats per dijous i divendres

El magistrat del Tribunal Suprem que instrueix la causa contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell i els altres cinc membres sobiranistes de la Mesa querellats per la Fiscalia, els ha citat els pròxims dijous i divendres, 2 i 3 de novembre, en qualitat d´investigats.

El magistrat Pablo Llarena estableix les citacions a partir de les 09.30h de dijous, i els recorda que compareixeran en qualitat d´investigats, de manera que han d'assistir al Suprem acompanyats d´un advocat.

És la primera decisió que adopta després que la Sala d´Admissions del Tribunal Suprem s´hagi declarat competent per instruir la causa per rebel·lió, sedició, malversació de fons i delictes connexos i hagi determinat que també podrà investigar altres causes obertes contra Forcadell al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya si així ho estima oportú el jutge instructor.