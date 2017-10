Zoido demana a López complir «la llei, la Constitució i l'Estatut»

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va comunicar ahir al nou cap dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, que les seves ordres són «que es compleixi la llei, la Constitució i l'Estatut», i que el seu desig i la seva obligació són «arribar com més aviat millor a la normalitat a Catalunya» de cara a les eleccions autonòmiques.



Zoido va rebre ahir al matí al ministeri al nou responsable de la policia autonòmica, nomenat per Interior dissabte passat després del cessament de Josep Lluís Trapero. Zoido volia mantenir una trobada directa amb el nou major, i li va demanar que es traslladés a Madrid per mantenir la que ha estat «la primera reunió no només de presa de contacte sinó també de treball», segons va explicar el ministeri en un comunicat.



A la trobada hi van assistir el secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, i el secretari general tècnic del ministeri de l'Interior, Juan Antonio Puigserver, que ha estat nomenat responsable de la Secretaria General d'Interior, així com Diego Pérez de los Cobos, director del Gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat.



Zoido va traslladar al cap dels Mossos el seu agraïment per haver assumit el càrrec i li va recalcar la seva intenció, davant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, de respectar tant el criteri d'escalafó com el de jerarquia dels Mossos.