Acusen l'ex-número 2 de la Policia Nacional de tenir eines per gravar il·legalment

El comissari jubilat Marcelino Martín-Blas ha sol·licitat a la jutgessa del cas Nicolás que citi com a investigat l'ex-número 2 de la Policia Nacional Eugenio Pino perquè, segons les proves recopilades, disposava de la tecnologia per interceptar i gravar converses sense autorització judicial.

Així es demana en un escrit remès pel lletrat de Marcelino Martín-Blas a la titular del Jutjat d'Instrucció 2 de Madrid, que investiga les activitats de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, inclosa la difusió d'una conversa del 2014 entre policies i agents del CNI sobre possibles seguiments al jove.

A la reunió hi va assistir el comissari ja jubilat Marcelino Martín-Blas, excap d'Afers Interns i excap de la comissió judicial que va ajudar l'anterior magistrat i que va ser dissolta per la titular actual, que a més recentment ha citat com a investigats set policies de la comissió ja dissolta.

En el seu escrit, la defensa de Martín-Blas sol·licita que declarin com a investigats Eugenio Pino i qui era el seu cap de gabinet, José Fuentes Gago, i que també ho faci com a testimoni l'ex-director general de la Policia Ignacio Cosidó. I que es duguin a terme diligències amb la Policia i amb Interior per aclarir el que ells denuncien.

Ho fan després d'aportar documentació «acreditativa» que «l'antiga cúpula policial», integrada per Pino i Gago, «disposava de la tecnologia suficient per interceptar i gravar converses i informació de telèfons intel·ligents i altres dispositius electrònics sense autorització judicial».