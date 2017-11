Ajornat l'ingrés a presó de quatre membres de Falange per l'atac a Blanquerna

Els quatre condemnats per l'atac al centre cultural Blanquerna l'11 de setembre del 2013 que havien d'entrar aquest dimecres a la presó han rebut hores abans que es complís el termini la notificació d'un ajornament de quinze dies. Així ho ha comunicat la Falange, formació política a la qual pertanyen els quatre individus, a través del seu web. Entre ells hi ha el cap nacional del partit, Manuel Andrino. Cal recordar que els condemnats van irrompre durant la Diada al centre cultural, seu de la delegació del Govern a Madrid, mentre s'hi celebrava un acte oficial. El grup va intimidar els assistents cridant consignes com 'Catalunya és Espanya' i tirant per terra el mobiliari o arrencant la senyera mentre exhibien banderes espanyoles. També van fer empentes a alguns dels assistents, entre ells l'aleshores diputat al Congrés de CiU Josep Sánchez Llibre.

El 27 de setembre l'Audiència Provincial de Madrid ja donava 10 dies als condemnats per ingressar a la presó. En total, la sentència ordena l'ingrés a presó de fins a 14 persones, amb condemnes que van dels 3 anys i 11 mesos als 4 anys i 1 mes. Andrino i tres companys més van anar personalment a recollir la notificació del jutge a finals de setembre. Una seixantena de falangistes es van concentrar a les portes de l'Audiència de Madrid per donar suport als seus companys. A la sortida, Andrino afirmava que ell i els seus companys volien entrar voluntàriament a la presó abans d'esgotar aquell termini de deu dies, que després s'ha ampliat fins a l'1 de novembre i que ara es torna a ajornar quinze dies més.

Andrino afirmava, però, que la justícia s'havia "convertit en injustícia" perquè es feia anar a la presó "als patriotes" mentre els que volien "fer un cop d'estat a Catalunya" ocupaven "càrrecs públics" i desafiaven l'Estat "amb total impunitat". Inicialment, l'Audiència els havia condemnat a penes d'entre 6 i 8 mesos, però el fiscal i també els advocats de la Generalitat van recórrer al Suprem, que va endurir les condemnes.