Un atemptat amb una furgoneta deixa almenys vuit morts a Nova York

Agents de la policia al punt on va tenir lloc l´atemptat JASON SZENES/efe

Les autoritats de Nova York van qualificar de «covard acte de ter-rorisme» l'atropellament múltiple d'ahir al centre de la ciutat i que va causar vuit morts i un nombre no determinat de ferits.

El Departament de Policia de Nova York (NYPD) va informar que, segons dades provisionals, la camioneta va envair un carril pel qual circulaven bicicletes i vianants i va atropellar diverses persones fins que va xocar contra un altre vehicle, aparentment un autobús escolar. El conductor, segons l'NYPD, llavors va sortir de la camioneta amb imitacions d'armes de foc.

En una roda de premsa per aportar informació oficial dels fets, amb dades encara preliminars, l'alcalde de Nova York, Bill de Blasio, va qualificar els fets d'«horrible tragèdia». Es tracta d'un «covard acte de terrorisme» que va causar la mort de vuit «innocents», va afegir l'alcalde, que estava acompanyat del governador de Nova York, Andrew Cuomo, i del cap de Policia, James O'Neill.

Segons Cuomo, l'atemptat va ser comès per una sola persona, d'acord amb les dades que es tenen fins ahir a l'hora de tancar edició. També va assenyalar que no hi ha amenaces addicionals que puguin afectar la ciutat.

Aquest atemptat se suma a d'altres de recents que han seguit un patró molt similar, com el del 17 d'agost passat a Barcelona, quan una furgoneta va atropellar una multitud a la Rambla de Barcelona i va matar 14 persones de diferents nacionalitats. També va provocar un centenar de ferits. L'endemà, a la matinada, un altre vehicle amb cinc gihadistes van atropellar a Cambrils diversos transeünts i van causar la mort a una dona. L'EI va assumir els atemptats.

Pocs dies abans, el 7 d'agost, un vehicle havia atropellat a la localitat de Levallois-Perret, adjacent a París, una patrulla del dispositiu antiterrorista desplegat a França després dels atemptats del 2015 i va causar sis ferits. El conductor va ser neutralitzat per la policia.

I el 19 de juny, un atac d'aquestes característiques va tenir lloc a Anglaterra, amb un mort i deu ferits a prop de la mesquita de Finsbury Park, al nord de la ciutat de Londres, on una furgoneta va atropellar fidels musulmans.