El Constitucional suspèn la declaració d'independència

El ple del Tribunal Constitucional (TC) va suspendre ahir per unanimitat la declaració d'independència de Catalunya aprovada divendres passat pel Parlament en admetre a tràmit l'incident d'execució presentat per l'executiu en el qual s'adverteix dels seus «evidents efectes jurídics i vinculants».



Juntament amb aquesta decisió, el ple va advertir la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres de la mesa que van votar a favor de la tramitació de les dues resolucions aprovades per la cambra catalana el 27 d'octubre per declarar la independència i iniciar un procés constituent, que poden incórrer en conseqüències penals si no acaten la suspensió.