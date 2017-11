La direcció de Podem considera que Fachin s'ha situat «fora» del partit

La direcció de Podem considera que el secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, s'ha situat «fora» de Podem políticament i orgànicament, després que ahir, entre altres coses, acusés Pablo Iglesias d'actuar com Mariano Rajoy amb el 155, per intervenir la marca a Catalunya.



Per a la formació d'Iglesias, segons expliquen fonts de la direcció, Fachin ha deixat clar que no reconeix els acords del Consell Ciutadà Estatal ni tampoc que Podem és una organització «estatal», cosa que el situa fora del partit tant en l'aspecte polític com de l'estructura orgànica.



Ahir al matí, Fachin va rebutjar la consulta que ha convocat la direcció de Podem perquè els inscrits de Podem decideixin com i amb qui volen concórrer a les eleccions del 21 de desembre. Fachin sosté que la consulta no té cap «garantia democràtica» i és un «error històric».